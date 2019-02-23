Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море, сообщает пресс-служба главы государства.
П.Порошенко подчеркивает необходимость увеличить присутствие военных кораблей Североатлантического альянса в Черном море в связи с "агрессивными действиями России" в акватории Черного и Азовского морей и захватом украинских судов и моряков Военно-морских сил Украины, говорится в сообщении.
"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море", - отметил президент.
Также он не исключил дальнейшие возможные агрессивные действия России в Черном море. "Как это было с нападением на украинские военные катера", - добавил П.Порошенко.
"Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", - считает П.Порошенко.
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