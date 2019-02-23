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СНГ 23.02.2019 17:00

Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море, сообщает пресс-служба главы государства.

П.Порошенко подчеркивает необходимость увеличить присутствие военных кораблей Североатлантического альянса в Черном море в связи с "агрессивными действиями России" в акватории Черного и Азовского морей и захватом украинских судов и моряков Военно-морских сил Украины, говорится в сообщении.

"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море", - отметил президент.

Также он не исключил дальнейшие возможные агрессивные действия России в Черном море. "Как это было с нападением на украинские военные катера", - добавил П.Порошенко.

"Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", - считает П.Порошенко.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, КОРАБЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]