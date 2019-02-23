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СНГ 23.02.2019 20:58

Саакашвили ожидает подкуп избирателей на предстоящих выборах президента Украины

Президентские выборы на Украине могут быть сфальсифицированы, ЦИК страны контролируется действующим главой страны, кандидатом Петром Порошенко, считает бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили.

"Существует реально большая угроза, что нынешние украинские выборы будут куплены. Во-вторых, они могут быть сфальсифицированы, потому что центральная избирательная комиссия практически полностью контролируется Порошенко", - заявил М.Саакашвили в интервью выходящему в Эстонии порталу Rus.Postimees, опубликованному в субботу.

"По моим инсайдерским данным (а я ведь тоже был частью украинской власти), выделено 400 миллионов долларов на подкуп избирателей (...) На Украине покупка каждого голоса обойдется в 1200 гривен - это 40-50 долларов в зависимости от курса, который колеблется. Для обездоленного украинского избирателя - это большие деньги", - сказал он.

По его словам, "украинцам настолько опостылели политики старого поколения, которых они считают частью той системы, от которой хотят отказаться, что возник парадокс в виде Зеленского".

М.Саакашвили считает, что "сейчас самые большие шансы на победу у Владимира Зеленского, этого человека я хорошо знаю как актера и комика".

До конца президентской гонки с учетом второго тура остается два месяца, ситуация еще может измениться. "Кроме Зеленского шансы имеют Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Считаю, что меньше всего шансов у Порошенко, потому что огромное количество украинцев просто ненавидят его", - заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины

М.Саакашвили не исключает, что "когда украинские избиратели реально узнают, что Порошенко опять объявил себя победителем на выборах, это вызовет жуткий гнев, потому что сейчас многие люди надеются, что очень скоро с ним можно будет распрощаться". "Если их лишат этой надежды, то события могут развиваться непредсказуемо. Новый Майдан может оказаться гораздо более насильственным, чем прошлый. И не дай бог!", - отмечает он.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, ВЫБОРЫ, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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