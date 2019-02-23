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Финансы 23.02.2019 13:34

Президент Азербайджана продлил на год полное страхование банковских вкладов населения

Президент Азербайджана утвердил изменения в закон «О полном страховании вкладов», предусматривающие продление на год полного страхования банковских вкладов населения – до 4 марта 2020 года.

Соответствующие поправки опубликованы в субботу на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, с 4 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 15% годовых и в инвалюте выше 3% годовых не подпадают под страхование.

По условиям, срок действия полного страхования банковских вкладов населения составлял 3 года и истекал 4 марта 2019 года. Сейчас же действие этой системы продлено еще на один год.

Банковские вклады населения в Азербайджане в 2018 году увеличились на 9,6% - до 8 млрд 269,7 млн манатов.

Р.Бабаев

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Тэги: ВКЛАДЫ, СТРАХОВАНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]