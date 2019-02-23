Минск протестует против нападения на белорусский асфальтобетонный завод на территории Украины

Посольство Белоруссии в Киеве направило ноту в МИД Украины в связи с разбойным нападением на асфальтобетонный завод в Николаевской области, установленный белорусским стройтрестом, и заявило об учащении случаев проявления недобросовестной конкуренции в отношении белорусских организаций, участвующих в модернизации украинской сети автодорог.
"В ночь на 22 февраля текущего года совершено разбойное нападение на асфальтобетонный завод в Новобугском районе Николаевской области, который установлен "Строительно-монтажным трестом №8" (г.Минск) в рамках реализации договоров, заключенных на капитальный ремонт участков автотрасс в Николаевской области. Неустановленными лицами отравлены сторожевые собаки, избиты и связаны охранники, нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении на официальном сайте белорусской дипмиссии.
"По данному факту посольством в МИД Украины направлена нота, в которой внимание украинской стороны обращается на то, что такие противоправные акции не соответствуют договоренностям на высшем уровне по сотрудничеству в сфере дорожного строительства, наносят прямой ущерб конструктивно развивающимся торгово-экономическим отношениям наших стран, негативно влияют на инвестиционный имидж Украины", - проинформировали в посольстве.
Там выразили надежду, что украинской стороной будут приняты исчерпывающие меры по тщательному расследованию нападения, установлению виновных и привлечению их к ответственности.
В дипмиссии также констатировали, что в последнее время в Украине участились случаи проявления недобросовестной конкуренции в отношении белорусских организаций, участвующих в модернизации украинской сети автодорог.
"В частности, в украинских средствах массовой информации появились публикации со ссылками на обращения ряда народных депутатов Верховной Рады Украины в адрес кабинета министров Украины, направленные, по мнению посольства, на формирование недоверия и предвзятого отношения к сотрудничеству с белорусской стороной в дорожно-строительной сфере", - говорится в сообщении посольства.
"В этих обращениях делается попытка дискредитировать успешную работу холдинга "Белавтодор" на украинском рынке дорожно-строительных услуг", - заявили в дипмиссии.
"По данному факту посольством направлено обращение в адрес вице-премьера Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Зубко Г.Г., сопредседателя межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества", - проинформировали в посольстве.
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