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СНГ 23.02.2019 17:56

Минск протестует против нападения на белорусский асфальтобетонный завод на территории Украины

Посольство Белоруссии в Киеве направило ноту в МИД Украины в связи с разбойным нападением на асфальтобетонный завод в Николаевской области, установленный белорусским стройтрестом, и заявило об учащении случаев проявления недобросовестной конкуренции в отношении белорусских организаций, участвующих в модернизации украинской сети автодорог.

"В ночь на 22 февраля текущего года совершено разбойное нападение на асфальтобетонный завод в Новобугском районе Николаевской области, который установлен "Строительно-монтажным трестом №8" (г.Минск) в рамках реализации договоров, заключенных на капитальный ремонт участков автотрасс в Николаевской области. Неустановленными лицами отравлены сторожевые собаки, избиты и связаны охранники, нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении на официальном сайте белорусской дипмиссии.

"По данному факту посольством в МИД Украины направлена нота, в которой внимание украинской стороны обращается на то, что такие противоправные акции не соответствуют договоренностям на высшем уровне по сотрудничеству в сфере дорожного строительства, наносят прямой ущерб конструктивно развивающимся торгово-экономическим отношениям наших стран, негативно влияют на инвестиционный имидж Украины", - проинформировали в посольстве.

Там выразили надежду, что украинской стороной будут приняты исчерпывающие меры по тщательному расследованию нападения, установлению виновных и привлечению их к ответственности.

В дипмиссии также констатировали, что в последнее время в Украине участились случаи проявления недобросовестной конкуренции в отношении белорусских организаций, участвующих в модернизации украинской сети автодорог.

"В частности, в украинских средствах массовой информации появились публикации со ссылками на обращения ряда народных депутатов Верховной Рады Украины в адрес кабинета министров Украины, направленные, по мнению посольства, на формирование недоверия и предвзятого отношения к сотрудничеству с белорусской стороной в дорожно-строительной сфере", - говорится в сообщении посольства.

"В этих обращениях делается попытка дискредитировать успешную работу холдинга "Белавтодор" на украинском рынке дорожно-строительных услуг", - заявили в дипмиссии.

"По данному факту посольством направлено обращение в адрес вице-премьера Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Зубко Г.Г., сопредседателя межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества", - проинформировали в посольстве.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, МИД, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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