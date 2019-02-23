Молчаливая акция против массовой эмиграции из Молдавии проходит в Кишиневе

В центре молдавской столицы проходит акция протеста против массовой эмиграции из страны.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сотни человек в субботу принесли на площадь Великого Национального собрания по паре обуви своих уехавших родственников.

Акция проходит по инициативе группы гражданских активистов, которые призвали в социальных сетях сограждан прийти в субботу на площадь Великого национального собрания.

"Приходите представлять тех, кто ушел из-за бедности. Приходите, чтобы показать свою поддержку тем, кому придется преодолеть сотни километров, чтобы иметь возможность проголосовать. Приходите и поддержите всех, у кого истек срок действия паспорта и он не может проголосовать. Приходите и призовите пойти голосовать, потому что если в воскресенье и ты останешься дома, ничего не изменится. Ни для тебя, ни для них", - говорится в документе.

Активисты заявили также, что накануне парламентских выборов хотят показать властям, что около миллиона граждан Молдавии вынуждены были уехать из страны в поисках работы и средств к существованию.

Акция проходит мирно и безмолвно, без выступлений и микрофонов.

В предстоящее воскресенье в Молдавии пройдут парламентские выборы.