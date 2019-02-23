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СНГ 23.02.2019 18:20

Военный самолет США впервые с 2017 года пролетел над РФ в рамках Договора по открытому небу - СМИ

Американский военный самолет Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России в ночь на 23 февраля в рамках Договора по открытому небу, сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на мониторинговый портал PlaneRadar.

По данным "Голоса Америки", данный полет стал первым с ноября 2017 года. По словам пресс-секретаря Пентагона Джейми Дэвиса, длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

В августе 2017 года сообщалось, что самолет Ту-154 Минобороны России совершил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолием и Пентагоном в Вашингтоне - над зоной особой секретности США. Эксперты в Москве тогда заявили, что полет российского самолета не нарушил положений договора.

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Тэги: РОССИЯ, США, САМОЛЕТ, НАБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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