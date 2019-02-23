Военный самолет США впервые с 2017 года пролетел над РФ в рамках Договора по открытому небу - СМИ

Американский военный самолет Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России в ночь на 23 февраля в рамках Договора по открытому небу, сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на мониторинговый портал PlaneRadar.
По данным "Голоса Америки", данный полет стал первым с ноября 2017 года. По словам пресс-секретаря Пентагона Джейми Дэвиса, длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.
В августе 2017 года сообщалось, что самолет Ту-154 Минобороны России совершил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолием и Пентагоном в Вашингтоне - над зоной особой секретности США. Эксперты в Москве тогда заявили, что полет российского самолета не нарушил положений договора.
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