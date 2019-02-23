Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.927 RUR   0.0259 GBR   2.2148 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Фев 27 Фев 11°

Дальнее зарубежье 23.02.2019 18:47

Почти 70 человек насмерть отравились в Индии суррогатным алкоголем - СМИ

По меньшей мене 69 человек погибли на северо-востоке Индии после того, как употребили некачественный ликер, передают в субботу западные СМИ.

Еще около 200 человек, в том числе женщины, доставлены в местные больницы.

По данным изданий, трагедия произошла в двух индийских штатах - Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Пострадавшие заявляют, что после употребления ликера испытывали тошноту, рвоту, сильную боль в груди и удушье.

Местная полиция задержала мужчину, который занимался продажей суррогатного алкоголя.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, АЛКОГОЛЬ, ОТРАВЛЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Почти 30 человек умерли в Индии от алкогольного отравления, более 100 госпитализированы Власти Гоа намерены покончить с пьяными вечеринками на пляжах и в барах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]