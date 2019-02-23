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СНГ 23.02.2019 19:15

Глава МВД Украины рассказывает о незаконных схемах, готовых к применению на выборах в его стране

Незаконная схема агитации на украинских выборах - так называемая "сетка", которая фактически подразумевает покупку голосов избирателей - может состоять почти из 200 тыс. агитаторов и отхватывать от 700 тыс. до 6 млн избирателей, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В интервью изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу, он сказал, что объем ресурсов под такую схему оценивается в 1,5 млрд грн (1 доллар США = 27 грн), причем дело не столько в самой сумме, сколько в происхождении этих средств.

"Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета", - сказал А.Аваков.

"За 500- 1000 грн "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным подсчетам планируемый охват избирателя - от 700 тыс. до 6 млн", - рассказал министр.

А.Аваков отметил, что "сетка" агитаторов составляет около 200 тыс. человек, за их работу назначается вознаграждение по схеме: 500 грн - сейчас, 500 грн - потом, и 1000 грн - премия, если кандидат выиграет.

Глава МВД заверил, что сотрудники правоохранительных органов намерены с этим бороться, публично рассказывать о таких схемах, но "как только начинаешь говорить - попадаешь под обстрел из всех стволов Администрации президента".

"Их методы борьбы - встречная дискредитация полиции, компрометация любых заявлений министра и так далее. Это недопустимо - это не политическая конкуренция, это преступная глупость группки функционеров штаба, которая может привести к проблемам для всей страны", - сказал министр.

Он заявил, что полицию пытаются дискредитировать фейками и "вбросами". "На днях снова появился оплаченный как реклама вброс, что Аваков с Тимошенко (лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко - ИФ) заключили политический союз", - отметил А.Аваков.

Министр подчеркнул, что у него нет политического союза с кандидатами в президенты: "И с Зеленским (шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский - ИФ) нет, и с Гриценко (лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Анатолий Гриценко - ) нет. И Порошенко (действующий президент, баллотирующийся на пост главы государства во второй раз Петр Порошенко - ИФ) я не соратник. Я буду обеспечивать максимально честный процесс без схем и фальсификаций".

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Тэги: УКРАИНА, МВД, ВЫБОРЫ, НАРУШЕНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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