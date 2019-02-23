В Эстонии 56% детей рождается вне брака, это самый высокий показатель в Европе - опрос

В Эстонии и Латвии каждый второй, а в Литве 42% браков распадаются, свидетельствуют данные опроса о благополучии молодежи в странах Балтии.
Согласно данным опроса, на каждые 100 браков в Эстонии приходится 51 развод, в Латвии - 47, в Литве - 42.
Опрос также свидетельствует, что в Латвии 41% детей рождается вне брака. В ЕС в среднем это показатель составляет 43%, в Литве - 27%, в Эстонии - 56%.
В ЕС в среднем 85% молодых людей в возрасте 16-24 лет живут вместе с родителями. В странах Балтии этот показатель ниже: в Латвии - 83%, в Литве - 81%, в Эстонии - 78%. Средний возраст, когда молодые люди начинают самостоятельную жизнь, в Латвии составляет 27 лет, в Литве - 26 лет, в Эстонии - 23 года. Во всех трех странах Балтии этот возраст немного снизился.
Как считают авторы исследования, эти и другие данные свидетельствуют о том, что роль семьи в обществе существенно меняется. Субъективная самооценка удовлетворенности своей семейной жизнью в странах Балтии, особенно в Литве, явно выше, чем в ЕС в среднем. В Эстонии возможностью проводить время с семьей удовлетворены 79%, в Литве -78%, в Латвии -75% молодых людей.
Свои возможности найти единомышленников в Эстонии положительно оценивают 67%, в Латвии - 75%, в Литве - 54% молодежи.
В странах ЕС в среднем 19% молодежи считают, что им трудно справиться с серьезными проблемами в своей жизни. В Эстонии этот показатель составляет 17%, в Латвии - 18%, в Литве - 23%.
9% молодежи в Эстонии, 17% в Латвии и 20% в Литве считают, что для того, чтобы после неудач жизнь вернулась в нормальную колею, требуется долгое время. В ЕС этот показатель составляет 18%.
Свои возможности получить помощь в сложных и проблемных ситуациях положительно оценивают 63% литовской, 64% латвийской и 76% эстонской молодежи.
Исследование проводилось в рамках проекта "Изучение качества жизни молодежи в балтийских странах" "Латвийской сетью благосостояния детей" в сотрудничестве с партнерами в Литве и Эстонии.
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