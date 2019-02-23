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Дальнее зарубежье 23.02.2019 19:42

В Эстонии 56% детей рождается вне брака, это самый высокий показатель в Европе - опрос

В Эстонии и Латвии каждый второй, а в Литве 42% браков распадаются, свидетельствуют данные опроса о благополучии молодежи в странах Балтии.

Согласно данным опроса, на каждые 100 браков в Эстонии приходится 51 развод, в Латвии - 47, в Литве - 42.

Опрос также свидетельствует, что в Латвии 41% детей рождается вне брака. В ЕС в среднем это показатель составляет 43%, в Литве - 27%, в Эстонии - 56%.

В ЕС в среднем 85% молодых людей в возрасте 16-24 лет живут вместе с родителями. В странах Балтии этот показатель ниже: в Латвии - 83%, в Литве - 81%, в Эстонии - 78%. Средний возраст, когда молодые люди начинают самостоятельную жизнь, в Латвии составляет 27 лет, в Литве - 26 лет, в Эстонии - 23 года. Во всех трех странах Балтии этот возраст немного снизился.

Как считают авторы исследования, эти и другие данные свидетельствуют о том, что роль семьи в обществе существенно меняется. Субъективная самооценка удовлетворенности своей семейной жизнью в странах Балтии, особенно в Литве, явно выше, чем в ЕС в среднем. В Эстонии возможностью проводить время с семьей удовлетворены 79%, в Литве -78%, в Латвии -75% молодых людей.

Свои возможности найти единомышленников в Эстонии положительно оценивают 67%, в Латвии - 75%, в Литве - 54% молодежи.

В странах ЕС в среднем 19% молодежи считают, что им трудно справиться с серьезными проблемами в своей жизни. В Эстонии этот показатель составляет 17%, в Латвии - 18%, в Литве - 23%.

9% молодежи в Эстонии, 17% в Латвии и 20% в Литве считают, что для того, чтобы после неудач жизнь вернулась в нормальную колею, требуется долгое время. В ЕС этот показатель составляет 18%.

Свои возможности получить помощь в сложных и проблемных ситуациях положительно оценивают 63% литовской, 64% латвийской и 76% эстонской молодежи.

Исследование проводилось в рамках проекта "Изучение качества жизни молодежи в балтийских странах" "Латвийской сетью благосостояния детей" в сотрудничестве с партнерами в Литве и Эстонии.

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Тэги: БАЛТИЯ, БРАКИ, МОЛОДЕЖЬ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]