Венесуэла полностью закрыла три моста на границе с Колумбией

"Боливарианское правительство информирует население о том, что из-за серьезных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении мира и суверенитета Венесуэлы, было принято решение о временном полном закрытии мостов имени Симона Боливара, Сантандера и моста Уньон", - написала она своей странице в Twitter.
Накануне венесуэльские власти также перекрыли границу с Бразилией - за день до ожидаемого прибытия гуманитарной помощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.
Тем не менее, ряд СМИ сообщают, что группе венесуэльцев удалось в субботу перебраться из бразильского города Пакарайма в Венесуэлу пешком по неофициальному маршруту.
Венесуэльская оппозиция и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо рассчитывают добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что США под видом гуманитарного конвоя планируют 23 февраля серьезную провокацию.
По ее словам, к границе Венесуэлы перебрасывают спецсилы и технику.
"На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - сказала М.Захарова на брифинге в Москве в пятницу.
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