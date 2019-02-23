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Регион 23.02.2019 14:47

Иранские ответные меры в случае ужесточения санкций США удивят Вашингтон - Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран может удивить США ответными мерами в том случае, если Соединенные Штаты решат ужесточить антииранские ограничительные меры в области экспорта нефти, сообщает в субботу швейцарская газета "Баслер цайтунг".

"Я не буду уточнять, о каких мерах идет речь. (Президент США - ИФ) Дональд Трамп любит сюрпризы, поэтому мы его развлечем", - сказал Дж.Зариф в интервью изданию, говоря о возможных планах США сильно сократить объем экспорта иранской нефти.

Помимо этого, иранский министр заявил, что Тегеран будет участвовать в ядерной сделке до тех пор, пока это будет одобрять иранская нация.

"Это (участие в соглашении - ИФ) будет зависеть от воли иранской нации. Меньшинство громко заявляло о том, что они против сделки. Но, когда люди становятся еще злее, меньшинство может превратиться в большинство", - подчеркнул Дж.Зариф.

"Все же, согласно результатам одного опроса, 51% населения поддерживает нас в том, чтобы бы оставались участниками соглашения. Мы не можем идти против воли народа", - добавил министр.

В 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном был принят Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

Став президентом США, Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки и восстановил санкции в отношении нефтяного, банковского и иных секторов экономики Ирана.

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Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]