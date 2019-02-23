Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами пожара в столице Бангладеш

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование своему бангладешскому коллеге Мохаммаду Абдулу Хамиду в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в Дакке, сообщает сайт главы государства.
«Уважаемый господин президент, я очень опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате произошедшего пожара в жилом здании в столице вашего государства Дакке», - сказано в тексте соболезнования.
От своего имени и от имени азербайджанского народа И.Алиев выразил А.Хамиду, родным и близким погибших и всему народу Бангладеша искренние соболезнования, пожелал выздоровления пострадавшим в пожаре.
Более 100 человек погибли, десятки ранены в результате пожара, произошедшего 21 февраля в жилом доме в Дакке. По предварительным оценкам, причиной пожара послужил взрыв газового баллона. Часть помещений здания использовалась в качестве складов с бытовой химией, что способствовало быстрому распространению пламени. Огонь затронул соседние дома, которые фактически также являлись складами химических веществ. Среди погибших - прохожие и посетители близлежащих кафе и ресторанов.
Р.Бабаев
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