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Внешняя политика 23.02.2019 15:17

Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами пожара в столице Бангладеш

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование своему бангладешскому коллеге Мохаммаду Абдулу Хамиду в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в Дакке, сообщает сайт главы государства.

«Уважаемый господин президент, я очень опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате произошедшего пожара в жилом здании в столице вашего государства Дакке», - сказано в тексте соболезнования.

От своего имени и от имени азербайджанского народа И.Алиев выразил А.Хамиду, родным и близким погибших и всему народу Бангладеша искренние соболезнования, пожелал выздоровления пострадавшим в пожаре.

Более 100 человек погибли, десятки ранены в результате пожара, произошедшего 21 февраля в жилом доме в Дакке. По предварительным оценкам, причиной пожара послужил взрыв газового баллона. Часть помещений здания использовалась в качестве складов с бытовой химией, что способствовало быстрому распространению пламени. Огонь затронул соседние дома, которые фактически также являлись складами химических веществ. Среди погибших - прохожие и посетители близлежащих кафе и ресторанов.

Р.Бабаев

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Тэги: БАНГЛАДЕШ, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]