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Дальнее зарубежье 23.02.2019 17:28

В крупных городах Франции проходит акция протестов "желтых жилетов"

Многотысячные митинги проходят в субботу в Париже и других городах Франции, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в субботу.

"В Париже и крупных городах страны проходят очередные многотысячные митинги участников движения "желтые жилеты". Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении ДСКЦ в twitter.

Как сообщалось, акция может продлиться в течение 23 и 24 февраля, в городах объявлены повышенные меры безопасности. На митинге в Париже, по предварительным данным, соберутся от 3,5 до 5 тыс. человек.

Участники движения "желтых жилетов" проводят протестную акцию 15-ю субботу подряд.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Тогда власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер.

Между тем, "желтые жилеты" продолжают каждую субботу проводить акции протеста. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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