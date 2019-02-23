Многотысячные митинги проходят в субботу в Париже и других городах Франции, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в субботу.
"В Париже и крупных городах страны проходят очередные многотысячные митинги участников движения "желтые жилеты". Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении ДСКЦ в twitter.
Как сообщалось, акция может продлиться в течение 23 и 24 февраля, в городах объявлены повышенные меры безопасности. На митинге в Париже, по предварительным данным, соберутся от 3,5 до 5 тыс. человек.
Участники движения "желтых жилетов" проводят протестную акцию 15-ю субботу подряд.
Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Тогда власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер.
Между тем, "желтые жилеты" продолжают каждую субботу проводить акции протеста. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.
Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами пожара в столице Бангладеш
Подразделения ПВО Азербайджана провели учения с боевой стрельбой
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Алиев снял мораторий на проверки субъектов финансовых рынков
Президент Азербайджана продлил на год полное страхование банковских вкладов населения
ФРС подтвердила терпеливый подход к дальнейшей корректировке политики в полугодовом докладе
Волна анонимных "минирований" в пятницу в Москве привела к эвакуации 13,5 тыс. человек - источник
Турция в 2018 году вновь стала самым популярным направлением зарубежных поездок россиян
УЕФА получила заявку Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
В столице Грузии состоялся первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
Директор музея: Дружба между Нариманом Наримановым и Габдуллой Тукаем – источник нашей гордости
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»