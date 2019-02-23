Венесуэльские оппозиционеры сообщают о применении против них спецсредств на границе с Колумбией

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Конрадо Перес сообщил в своем Twitter о том, что венесуэльские силы правопорядка применили спецсредства против каравана, участники которого пытались проехать с территории Колумбии на пограничный с Венесуэлой мост.

"Национальная гвардия атаковала наш гуманитарный конвой слезоточивым газом. Они хотят воспрепятствовать нам проехать на мост, но им этого добиться не удастся", - написал он.

Ранее сообщалось, что венесуэльские власти полностью перекрыли границу с Колумбией, где расположен один из центров приема и складирования гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас отказывается принимать. Оппозиция, тем не менее, позже в субботу рассчитывает провезти эту гуманитарную помощь через границу.