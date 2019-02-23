Венесуэльские оппозиционеры сообщают о применении против них спецсредств на границе с Колумбией

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Конрадо Перес сообщил в своем Twitter о том, что венесуэльские силы правопорядка применили спецсредства против каравана, участники которого пытались проехать с территории Колумбии на пограничный с Венесуэлой мост.
"Национальная гвардия атаковала наш гуманитарный конвой слезоточивым газом. Они хотят воспрепятствовать нам проехать на мост, но им этого добиться не удастся", - написал он.
Ранее сообщалось, что венесуэльские власти полностью перекрыли границу с Колумбией, где расположен один из центров приема и складирования гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас отказывается принимать. Оппозиция, тем не менее, позже в субботу рассчитывает провезти эту гуманитарную помощь через границу.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами пожара в столице Бангладеш
Подразделения ПВО Азербайджана провели учения с боевой стрельбой
Президент Алиев снял мораторий на проверки субъектов финансовых рынков
Президент Азербайджана продлил на год полное страхование банковских вкладов населения
ФРС подтвердила терпеливый подход к дальнейшей корректировке политики в полугодовом докладе
Число посетивших Россию иностранных туристов выросло за год на 10,5% - Погранслужба ФСБ
В Лос-Анджелесе вручат премии "Оскар", больше всех номинаций у "Ромы" и "Фаворитки"
Волна анонимных "минирований" в пятницу в Москве привела к эвакуации 13,5 тыс. человек - источник
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
В столице Грузии состоялся первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
Директор музея: Дружба между Нариманом Наримановым и Габдуллой Тукаем – источник нашей гордости
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»