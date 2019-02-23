Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.927 RUR   0.0259 GBR   2.2148 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Фев 11° 27 Фев

Дальнее зарубежье 23.02.2019 21:50

Трое военнослужащих нацгвардии Венесуэлы сбежали в Колумбию

Группа военнослужащих национальной гвардии Венесуэлы в субботу перешли границу с Колумбией и сдались колумбийским властям.

По данным миграционного управления Колумбии, "трое служащих венесуэльской гвардии дезертировали от диктатуры Николаса Мадуро через международный мост имени Симона Боливара и запросили помощь у миграционного управления Колумбии".

По поступающим с места события данным, речь идет об одном старшем лейтенанте и двух сержантах. Они на двух бронемашинах смогли прорвать заграждения и попасть на колумбийскую сторону границы.

Колумбийская пресса сообщает, что дезертиры уже встретились с представляющими оппозицию депутатами венесуэльской Национальной ассамблеи (парламента) и получили "амнистию".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, КОЛУМБИЯ, ДЕЗЕРТИРСТВО


Похожие новости


Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией - Мадуро Лидер венесуэльской оппозиции утверждает, что перебраться в Колумбию ему помогли военные США и Колумбия призывают признать лидера венесуэльской оппозиции президентом для стабильности в регионе - Белый дом Мадуро заявил о наличии доказательств причастности Колумбии к попытке покушения на него

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]