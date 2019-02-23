Трое военнослужащих нацгвардии Венесуэлы сбежали в Колумбию

Группа военнослужащих национальной гвардии Венесуэлы в субботу перешли границу с Колумбией и сдались колумбийским властям.

По данным миграционного управления Колумбии, "трое служащих венесуэльской гвардии дезертировали от диктатуры Николаса Мадуро через международный мост имени Симона Боливара и запросили помощь у миграционного управления Колумбии".

По поступающим с места события данным, речь идет об одном старшем лейтенанте и двух сержантах. Они на двух бронемашинах смогли прорвать заграждения и попасть на колумбийскую сторону границы.

Колумбийская пресса сообщает, что дезертиры уже встретились с представляющими оппозицию депутатами венесуэльской Национальной ассамблеи (парламента) и получили "амнистию".