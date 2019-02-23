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Дальнее зарубежье 23.02.2019 18:56

Поезд лидера КНДР прибыл в Китай - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на поезде в город Даньдун близ китайско-корейской границы, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

По данным агентства, пуленепробиваемый поезд северокорейского лидера прибыл в Даньдун рано утром.

Ранее в субботу вьетнамский МИД распространил заявление о том, что северокорейский лидер прибудет во Вьетнам "в ближайшие дни". От властей КНДР пока не поступало официальной информации и подтверждения планов Ким Чен Ына посетить саммит в Ханое.

На этой неделе СМИ не раз сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправится в Ханой на поезде через КНР. В частности, поступала информация об отеле Zhonglian в приграничном городе Даньдун, который временно перестанет обслуживать гостей из-за прибытия поезда Ким Чен Ына.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

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Тэги: КНДР, КИТАЙ, ЛИДЕР, ПОЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]