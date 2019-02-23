Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в субботу призвал Россию поддержать американскую организацию "Объединение против ядерного Ирана".

"Если президент РФ Путин серьезно настроен на стабилизацию на Ближнем Востоке, противодействие терроризму и предотвращение гонки ядерных вооружений в регионе, он должен поддержать "Объединение против ядерного Ирана", - написал Дж.Болтон в Twitter.

Он также заявил, что попытки российского правительства запугать руководителя этой организации Марка Уоллеса недопустимы. Тем не менее, Дж.Болтон не уточнил, в чем состоит суть такой претензии.

Между тем, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила "Объединение против ядерного Ирана" во главе с М.Уоллесом в том, что они угрожают санкциями российскому бизнесу, легально сотрудничающему с Ираном.