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Дальнее зарубежье 23.02.2019 20:05

Болтон призвал Москву поддержать организацию "Объединение против ядерного Ирана"

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в субботу призвал Россию поддержать американскую организацию "Объединение против ядерного Ирана".

"Если президент РФ Путин серьезно настроен на стабилизацию на Ближнем Востоке, противодействие терроризму и предотвращение гонки ядерных вооружений в регионе, он должен поддержать "Объединение против ядерного Ирана", - написал Дж.Болтон в Twitter.

Он также заявил, что попытки российского правительства запугать руководителя этой организации Марка Уоллеса недопустимы. Тем не менее, Дж.Болтон не уточнил, в чем состоит суть такой претензии.

Между тем, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила "Объединение против ядерного Ирана" во главе с М.Уоллесом в том, что они угрожают санкциями российскому бизнесу, легально сотрудничающему с Ираном.

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Тэги: США, РОССИЯ, ИРАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]