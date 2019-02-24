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Помпео пригрозил действиями в отношении тех, кто препятствует демократии в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в отношении тех, кто препятствует восстановлению демократии в Венесуэле, Соединенными Штатами будут предприняты "действия", не уточнив, какие именно.

"США предпримут действия против тех, кто препятствует мирному восстановлению демократии в Венесуэле", - написал он в своем твиттере.

Дипломат добавил: "Сейчас настало время действовать в поддержку нужд отчаявшегося венесуэльского народа. Мы солидарны с теми, кто продолжает борьбу за свободу".

М.Помпео в другом сообщении в твиттере заявил, что США "осуждают нападения на мирных жителей в Венесуэле, совершенные головорезами (президента Николаса - ИФ) Мадуро"

"Эти нападения привели к гибели людей и ранениям. Мы глубоко сочувствуем семьям тех, кто погиб в результате этих преступных деяний. Мы присоединяемся к их требованию добиться справедливости", - подчеркнул госсекретарь

Он отметил, что "в то время как (провозгласивший себя президентом лидер оппозиции Венесуэлы Хуан - ИФ) Гуайдо руководит усилиями по получению венесуэльским народом помощи, Мадуро посылает вооруженные банды атаковать невинных людей".

"Мы осуждаем отказ Мадуро принять гуманитарную помощь Венесуэле. Что этот за больной тиран, который мешает доставить продукты голодным людям? Зрелище горящих грузовиков с грузом помощи вызывает тошноту!", - заявил М.Помпео.

В субботу были предприняты несколько попыток прорвать кордоны венесуэльской армии и сил безопасности на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией для ввоза в страну гуманитарной помощи.

В результате столкновений между силами правопорядка и сторонниками доставки помощи погибли, по данным различных источников, четыре демонстранта, более 200 получили ранения.

Армия и полиция применяли против демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. На колумбийской границе три грузовика с гумпомощью были сожжены.

Власти Колумбии сообщили о том, что не менее трех венесуэльских пограничников перебежали на колумбийскую территорию с просьбой предоставить им убежище. В то же время британская "Гардиан" пишет, что число перебежчиков достигло 60.

Одновременно издание сообщило, что судно с 250 тоннами гуманитарного груза, следующее в Венесуэлу, вынуждено было застопорить ход в международных водах из-за того, что ВМС Колумбии пригрозили открыть по нему огонь. В настоящее время это судно остается в международных водах в ожидании инструкций.

Как сообщил в ночь на воскресенье президент Колумбии Иван Дуке, в понедельник для обсуждения ситуации в Венесуэле в колумбийской столице Боготе соберется Группа Лимы. Во встрече примет участие Х.Гуайдо, о чем он сам сообщил на пресс-конференции. Он находится в Колумбии, несмотря на запрет покидать территорию Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Венесуэла разрывает дипотношения с Колумбией и потребовала от колумбийских дипломатов покинуть страну в 24 часа.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, ГРАНИЦЫ, СИТУАЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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