В Венесуэле на границе с Колумбией произошли столкновения, есть пострадавшие - СМИ

Не менее 20 венесуэльцев получили в субботу ранения и травмы на границе с Колумбией в результате столкновений между активистами, ожидающими прибытия конвоев с гуманитарной помощью, и военнослужащими национальной гвардии Венесуэлы, сообщает интернет-портал испанского издания А-Бэ-Сэ.
По его данным, люди пострадали в венесуэльском населенном пункте Уренья от воздействия слезоточивого газа и выстрелов холостыми патронами.
Ранее сообщалось, что венесуэльские власти перекрыли границы с Колумбией и Бразилией, где расположены центры приема и складирования гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас отказывается принимать.
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