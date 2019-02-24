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Дальнее зарубежье 24.02.2019 10:19

В Венесуэле на границе с Колумбией произошли столкновения, есть пострадавшие - СМИ

Не менее 20 венесуэльцев получили в субботу ранения и травмы на границе с Колумбией в результате столкновений между активистами, ожидающими прибытия конвоев с гуманитарной помощью, и военнослужащими национальной гвардии Венесуэлы, сообщает интернет-портал испанского издания А-Бэ-Сэ.

По его данным, люди пострадали в венесуэльском населенном пункте Уренья от воздействия слезоточивого газа и выстрелов холостыми патронами.

Ранее сообщалось, что венесуэльские власти перекрыли границы с Колумбией и Бразилией, где расположены центры приема и складирования гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас отказывается принимать.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, КОЛУМБИЯ, ГРАНИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]