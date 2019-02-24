В Венесуэле на границе с Колумбией произошли столкновения, есть пострадавшие - СМИ

Не менее 20 венесуэльцев получили в субботу ранения и травмы на границе с Колумбией в результате столкновений между активистами, ожидающими прибытия конвоев с гуманитарной помощью, и военнослужащими национальной гвардии Венесуэлы, сообщает интернет-портал испанского издания А-Бэ-Сэ.

По его данным, люди пострадали в венесуэльском населенном пункте Уренья от воздействия слезоточивого газа и выстрелов холостыми патронами.

Ранее сообщалось, что венесуэльские власти перекрыли границы с Колумбией и Бразилией, где расположены центры приема и складирования гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас отказывается принимать.