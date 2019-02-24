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Дальнее зарубежье 24.02.2019 12:13

В Венесуэле отменили второй концерт в поддержку властей страны

Организаторы второго концерта в поддержку властей Венесуэлы сообщили вечером в субботу агентству ЭФЭ об отмене мероприятия из-за низкой явки на первый концерт накануне и из-за сложной ситуации на границе.

Организаторы сообщили агентству, что для участия в концерте были заявлены 40 исполнителей, в то время, как накануне выступили только менее десяти.

Накануне по обе стороны венесуэльско-колумбийской границы состоялись два концерта - в Колумбии представление было организовано при поддержке британского промоутера Ричарда Брэнсона. На нем, по различным оценкам, присутствовали от 150 до 250 тыс. человек.

По его окончании на венесуэльской стороне состоялся концерт в поддержку венесуэльских властей, который, по оценкам наблюдателей, прошел значительно скромнее.

Отношения между Венесуэлой и Колумбией сильно осложнились после того, как Богота разрешила разместить на территории, граничащей с Венесуэлой, пункт по приему западной (преимущественно американской) гуманитарной помощи, которую Каракас отказывается принимать.

Кроме того, Колумбия, по мнению официального Каракаса, превратилась в прибежище для венесуэльской оппозиции.

В субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве всех отношений с Боготой и дал венесуэльским дипломатам 24 часа на то, чтобы покинуть Колумбию.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, КОНЦЕРТ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]