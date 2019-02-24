Россия рассчитывает на успех саммита США-КНДР - Лавров

В Москве рассчитывают на успешное проведение предстоящего саммита США-КНДР, находятся в контакте с Вашингтоном и Пхеньяном по этому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы надеемся на успех и стараемся ему способствовать. Не буду делать из этого секрета: представители США, которые отвечают за подготовку саммита, консультируются с нами. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими северокорейскими друзьями. Искренне желая помочь, высказываем наши рекомендации в отношении того, как можно было бы двигаться к результатам", - сказал С.Лавров в интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс".
"Мы, как и все в мире, приветствовали нормализацию отношений между США и КНДР, саммит, который состоялся в прошлом году в Сингапуре, и объявленные договорённости президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о необходимости деэскалации, денуклеаризации и в целом нормализации обстановки на Корейском полуострове. Главное, чтобы эти слова перешли в практические дела. Как я понимаю, переговорщики со стороны США и КНДР по подготовке предстоящего на следующей неделе саммита занимаются именно этим - пытаются договориться о том, как на этом саммите зафиксировать уже практические договорённости с конкретными датами, сроками и обязательствами", - добавил министр.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.
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