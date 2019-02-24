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СНГ 24.02.2019 12:38

Россия рассчитывает на успех саммита США-КНДР - Лавров

В Москве рассчитывают на успешное проведение предстоящего саммита США-КНДР, находятся в контакте с Вашингтоном и Пхеньяном по этому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы надеемся на успех и стараемся ему способствовать. Не буду делать из этого секрета: представители США, которые отвечают за подготовку саммита, консультируются с нами. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими северокорейскими друзьями. Искренне желая помочь, высказываем наши рекомендации в отношении того, как можно было бы двигаться к результатам", - сказал С.Лавров в интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс".

"Мы, как и все в мире, приветствовали нормализацию отношений между США и КНДР, саммит, который состоялся в прошлом году в Сингапуре, и объявленные договорённости президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о необходимости деэскалации, денуклеаризации и в целом нормализации обстановки на Корейском полуострове. Главное, чтобы эти слова перешли в практические дела. Как я понимаю, переговорщики со стороны США и КНДР по подготовке предстоящего на следующей неделе саммита занимаются именно этим - пытаются договориться о том, как на этом саммите зафиксировать уже практические договорённости с конкретными датами, сроками и обязательствами", - добавил министр.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

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Тэги: РОССИЯ, США, КНДР, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]