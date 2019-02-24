Окончательная договоренность по КНДР должна быть зафиксирована в многостороннем формате - Лавров

Урегулирование ситуации вокруг КНДР должно развиваться в русле российско-китайской дорожной карты, Москва в этом заинтересована, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы заинтересованы в том, чтобы события и дальше развивались по логике российско-китайской "дорожной карты". По деталям той или иной ситуации мы будем готовы консультироваться непосредственно с заинтересованными сторонами. Тем более, что, как мы с китайскими коллегами записали в нашей "дорожной карте", окончательная договорённость должна будет фиксироваться в многостороннем формате. Потому что проблемы Северо-Восточной Азии требуют согласия с договорённостями всех других участников - Южной Кореи, Китая, России и Японии", - сказал С.Лавров в интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс".

Министр отметил, что "всё, что происходило в Сингапуре (первый саммит США-КНДР в июне 2018 года - ИФ) и после, все усилия сторон на данный момент развиваются в русле той логики, которая была заложена в российско-китайскую "дорожную карту"".

"Ещё в 2017 году эта "дорожная карта" была одобрена в ходе очередного саммита с участием лидеров России и Китая. Она предусматривает поэтапный, последовательный подход к решению проблемы Корейского полуострова - сначала отказ от риторики, действий, которые вызывают раздражение у противоположной стороны, и переход к контактам с целью выработать на последующих этапах обоюдоприемлемые подходы, обеспечивающие денуклеаризацию Корейского полуострова и безопасность всех стран Северо-Восточной Азии с учётом интересов развития КНДР", - пояснил он.

"По сути дела, отказ от риторики и действий, которые вызывают раздражение, произошёл. КНДР заморозила испытания ядерного оружия и ракетные пуски. США с Южной Кореей проявляют сдержанность в отношении проведения новых учений у берегов КНДР. Завязывается диалог", - заключил С.Лавров.