Глава МИД Бразилии подтвердил доставку в Венесуэлу одного грузовика с гумпомощью

Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу в субботу подтвердил, что один из двух грузовиков с гуманитарной помощью из США и Бразилии пересек границу с Венесуэлой в районе города Пакарайма в штате Рорайма, сообщает "Аженсиа Бразил".

"Несколько минут назад нам стало известно, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии и США пересек границу и въехал на венесуэльскую территорию", - заявил он в видеообращении, опубликованном на странице МИД Бразилии в Twitter.

"Мы надеемся, что эта помощь прибудет к народу Венесуэлы", - добавил он.

Ранее в субботу сообщалось, что два грузовика с медикаментами и продуктами питания из Бразилии и США прибыли в приграничный город Пакарайма. Грузовики стояли на границе, поскольку она была закрыта со стороны Венесуэлы.