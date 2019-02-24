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Дальнее зарубежье 24.02.2019 14:57

Глава МИД Бразилии подтвердил доставку в Венесуэлу одного грузовика с гумпомощью

Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу в субботу подтвердил, что один из двух грузовиков с гуманитарной помощью из США и Бразилии пересек границу с Венесуэлой в районе города Пакарайма в штате Рорайма, сообщает "Аженсиа Бразил".

"Несколько минут назад нам стало известно, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии и США пересек границу и въехал на венесуэльскую территорию", - заявил он в видеообращении, опубликованном на странице МИД Бразилии в Twitter.

"Мы надеемся, что эта помощь прибудет к народу Венесуэлы", - добавил он.

Ранее в субботу сообщалось, что два грузовика с медикаментами и продуктами питания из Бразилии и США прибыли в приграничный город Пакарайма. Грузовики стояли на границе, поскольку она была закрыта со стороны Венесуэлы.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ГУМПОМОЩЬ, ГРУЗОВИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]