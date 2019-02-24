ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 24 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Р.Бабаев
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