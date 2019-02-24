Госдеп США сообщает о более 1,5 т американского продовольствия, которое готово к отправке в Венесуэлу из Бразилии

Более 1.5 тыс. тонн гуманитарной помощи складировано в настоящее время на границе Бразилии с Венесуэлой, информирует в субботу госдеп США.

"Сегодня США разметили на границе Венесуэлы с Бразилией 1758 тонн продовольствия, в том числе рис, фасоль, сахар, соль и другое", - говорится в сообщении государственного департамента США.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в своем Twitter написал: "Объявляем официально о первой отгрузке гуманитарной помощи на нашей границе с Бразилией. Это большое достижение".

Со своей стороны бразильские СМИ сообщили, что из центра сбора и складирования помощи Венесуэле в бразильском городе Пакарайма в сторону границы выехал гуманитарный конвой в сопровождении главы МИД Бразилии Эрнесту Араужу и "посла" Венесуэлы в Бразилии, "назначенного" самопровозглашенным президентом Венесуэлы Х.Гуайдо.

Официальной информации о ситуации на границе Венесуэлы с Бразилией пока не поступало.

Ранее сообщалось, что венесуэльские власти перекрыли границы с Колумбией и Бразилией, где расположены центры приема и складирования гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас отказывается принимать.