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Дальнее зарубежье 24.02.2019 15:18

Госдеп США сообщает о более 1,5 т американского продовольствия, которое готово к отправке в Венесуэлу из Бразилии

Более 1.5 тыс. тонн гуманитарной помощи складировано в настоящее время на границе Бразилии с Венесуэлой, информирует в субботу госдеп США.

"Сегодня США разметили на границе Венесуэлы с Бразилией 1758 тонн продовольствия, в том числе рис, фасоль, сахар, соль и другое", - говорится в сообщении государственного департамента США.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в своем Twitter написал: "Объявляем официально о первой отгрузке гуманитарной помощи на нашей границе с Бразилией. Это большое достижение".

Со своей стороны бразильские СМИ сообщили, что из центра сбора и складирования помощи Венесуэле в бразильском городе Пакарайма в сторону границы выехал гуманитарный конвой в сопровождении главы МИД Бразилии Эрнесту Араужу и "посла" Венесуэлы в Бразилии, "назначенного" самопровозглашенным президентом Венесуэлы Х.Гуайдо.

Официальной информации о ситуации на границе Венесуэлы с Бразилией пока не поступало.

Ранее сообщалось, что венесуэльские власти перекрыли границы с Колумбией и Бразилией, где расположены центры приема и складирования гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас отказывается принимать.

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Тэги: США, БРАЗИЛИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]