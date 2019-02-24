Число посетивших Россию иностранных туристов выросло за год на 10,5% - Погранслужба ФСБ

Больше всего иностранных туристов в 2018 году приехали в Россию из Китая, Германии и Южной Кореи, за год турпоток вырос более чем на 10%, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.
В общей сложности в минувшем году Россию посетили 4,2 млн иностранных туристов. По сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 10,5% (в 2017 году было 3,8 млн поездок).
Китай стал абсолютным лидером по турпотоку в РФ, оттуда приехали 1,26 млн путешественников (+14,5% по сравнению с прошлым годом). На втором месте оказались туристы из Германии - 451,4 тыс. (+10,5%), следом по численности путешественники из Южной Кореи - 342,3 тыс. (+45%).
В пятерку также вошли туристы из США - 227 тыс. (+1,5%) и Израиля - 164 тыс. человек (+10,8%). Чуть меньше путешественников приехало в Россию из Италии (127 тыс.), Великобритании (126 тыс.), Франции (116 тыс.), Испании (85 тыс.) и Японии (61 тыс.).
В топ-20 также вошли Австралия, Финляндия, Индия, Канада, Бразилия, Казахстан, Украина, Латвия, Швейцария и Австрия.
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