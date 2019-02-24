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Дальнее зарубежье 24.02.2019 16:04

Более 20 человек погибли при взрыве мины в Сирии

По меньшей мере 24 человека стали жертвами взрыва на территории сирийской провинции Хама, передает агентство САНА.

Погибшие - мирные граждане, рабочие. Они ехали в автобусе, который подорвался на мине, оставленной ИГ.

Взрыв произошел близ населенного пункта Саламия в районе Вади Аль-Азиб.

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Тэги: СИРИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]