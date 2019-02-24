Более 20 человек погибли при взрыве мины в Сирии

По меньшей мере 24 человека стали жертвами взрыва на территории сирийской провинции Хама, передает агентство САНА.
Погибшие - мирные граждане, рабочие. Они ехали в автобусе, который подорвался на мине, оставленной ИГ.
Взрыв произошел близ населенного пункта Саламия в районе Вади Аль-Азиб.
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