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Дальнее зарубежье 24.02.2019 16:29

Пост посла Саудовской Аравии в США впервые займет женщина

Новым послом Саудовской Аравии в США станет принцесса Рима бинт Бандар Аль-Сауд, сообщает в воскресенье Associated Press.

Принцесса Рима бинт Бандар Аль-Сауд на протяжении 20 лет жила в США, когда ее отец принц Бандар бин Султан Аль-Сауд занимал аналогичную должность. Образование она также получила в Соединенных Штатах, новый посол известна также благодаря своей благотворительной деятельности.

Она сменит в должности принца Халеда бен Салмана бен Абдель-Азиза. Согласно королевскому указу, он займет пост замминистра обороны в ранге министра. Министром обороны Саудовской Аравии является его старший брат - наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, США, ПОСОЛ, ПРИНЦЕССА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]