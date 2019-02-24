Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.927 RUR   0.0259 GBR   2.2148 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Фев 11° 28 Фев

Дальнее зарубежье 24.02.2019 16:56

Император Японии призвал страну открыться другим культурам и работать над отношениями с другими государствами

Император Японии Акихито в ходе торжественной церемонии по случаю 30-летия его пребывания на троне призвал страну быть более открытой внешнему миру и работать над выстраиванием отношений с иностранными государствами, пишет в воскресенье The Japan Times.

"Будучи островным государством, Япония пользовалась относительным преимуществом построения своей собственной уникальной культуры. Однако на фоне растущего движения в сторону глобализации, я полагаю, необходимо больше открыться внешнему миру, при помощи мудрости и внутренней силы вырабатывать собственную позицию и честно трудиться над построением отношений с другими странами", - заявил император Японии.

В апреле 2019 года Акихито намерен отречься от престола в пользу сына Нарухито.

Еще в 2016 году он выступил с обращением к нации, в котором заявил, что планирует оставить трон. Летом 2017 года японский парламент принял закон, который позволяет ему отречься от престола. Император Акихито занял трон в 1989 году, сейчас ему 85 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ИМПЕРАТОР, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Японский император выразил раскаяние за действия его страны в ходе Второй мировой войны Император Японии временно прекратит появляться на публике из-за плохого самочувствия Император Японии отречется от престола 30 апреля 2019 года Нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект об отречении императора Акихито Кабинет министров Японии одобрил законопроект об отречении императора Акихито Японский император и его супруга совершают первый визит во Вьетнам

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]