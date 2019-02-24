Император Японии призвал страну открыться другим культурам и работать над отношениями с другими государствами

Император Японии Акихито в ходе торжественной церемонии по случаю 30-летия его пребывания на троне призвал страну быть более открытой внешнему миру и работать над выстраиванием отношений с иностранными государствами, пишет в воскресенье The Japan Times.
"Будучи островным государством, Япония пользовалась относительным преимуществом построения своей собственной уникальной культуры. Однако на фоне растущего движения в сторону глобализации, я полагаю, необходимо больше открыться внешнему миру, при помощи мудрости и внутренней силы вырабатывать собственную позицию и честно трудиться над построением отношений с другими странами", - заявил император Японии.
В апреле 2019 года Акихито намерен отречься от престола в пользу сына Нарухито.
Еще в 2016 году он выступил с обращением к нации, в котором заявил, что планирует оставить трон. Летом 2017 года японский парламент принял закон, который позволяет ему отречься от престола. Император Акихито занял трон в 1989 году, сейчас ему 85 лет.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами пожара в столице Бангладеш
Подразделения ПВО Азербайджана провели учения с боевой стрельбой
Президент Алиев снял мораторий на проверки субъектов финансовых рынков
Президент Азербайджана продлил на год полное страхование банковских вкладов населения
ФРС подтвердила терпеливый подход к дальнейшей корректировке политики в полугодовом докладе
Якутские активисты изготовят "Оскар" в виде Джона Сноу для создателей "Игры престолов"
Терагерцовое лазерное излучение разрушает мышечную ткань - исследование
Число посетивших Россию иностранных туристов выросло за год на 10,5% - Погранслужба ФСБ
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
В столице Грузии состоялся первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
Директор музея: Дружба между Нариманом Наримановым и Габдуллой Тукаем – источник нашей гордости
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»