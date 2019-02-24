Спикер парламента Молдавии обвинил Москву в попытке повлиять на выборы в республике

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что на протяжении избирательной кампании Россия пыталась повлиять на исход выборов в парламент республики.
Такое заявление он сделал в воскресенье на избирательном участке в Кишиневе, где принял участие в голосовании.
Журналисты спросили, может ли повлиять на исход голосования сделанное в пятницу заявление МВД России о том, что в отношении председателя правящей в Молдавии Демократической партии Влада Плахотнюка возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в соучастии в отмывании 37 млрд. рублей из России через Молдавию.
"Не думаю, что это может повлиять на выборы. Все эти слухи, так называемая информация, которая появлялась перед выборами, делается с известной целью. Все это - манипуляция и дезинформация, в которой нет и доли правды. Это не первый случай, когда Российская Федерация пытается повлиять на выборы в Молдавии", - сказал А.Канду.
По его словам, "как попытки повлиять на исход выборов следует рассматривать и объявленную российскими властями так называемую миграционную амнистию, приостановление эмбарго на короткий срок на импорт молдавских товаров в РФ, а также так называемое освобождение молдавских летчиков из афганского плена".
"Мы все понимаем, для чего это так делается и кто стоит за этим. Граждане разберутся и сделают правильный выбор", - сказал А.Канду.
11 февраля президент Молдавии Игорь Додон сообщил об освобождении молдавских летчиков из плена в Афганистане. А.Канду в тот же день обвинил И.Додона в том, что летчиков его усилиями искусственно удерживали в плену, и их можно было вернуть на родину гораздо раньше. Спикер заявил, что президент хотел из этой ситуации извлечь политическую выгоду перед парламентскими выборами. Летчики после освобождения были доставлены в Москву, сейчас в российской столице они проходят курс реабилитации.
В ноябре 2018 года в ходе визита И.Додона в Москву был заключен ряд договоренностей, согласно которым с 1 января 2019 года Россия отменяет пошлины на ряд товарных позиций производимой в Молдавии продукции: овощей, фруктов (яблоки, черешня, сливы, нектарины и так далее), фруктовых и овощных консервов, винограда и винодельческой продукции. Пошлины были введены в июле 2014 года, сразу после подписания Соглашения об ассоциации Молдавии с Евросоюзом.
С 1 января Россия также объявила миграционную амнистию для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в Российской Федерации. Эти категории граждан должны в период с 1 января до 1 февраля вернуться в Молдавию, а после 1 марта они смогут вернуться в РФ.
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