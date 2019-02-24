Новым спикером парламента Турции избран Мустафа Шентоп

В Турции в воскресенье избрали нового спикера парламента, им стал Мустафа Шентоп из правящей Партии справедливости и развития, передает агентство "Анадолу".

По данным агентства, в голосовании в Великом национальном собрании (парламенте) принимали участие 528 парламентариев. Оно проходило в три тура.

Прежний спикер Бинали Йылдырым ранее заявил, что покидает эту должность в связи с выдвижением на пост мэра Стамбула на выборах 31 марта.