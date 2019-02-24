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Регион 24.02.2019 17:16

Новым спикером парламента Турции избран Мустафа Шентоп

В Турции в воскресенье избрали нового спикера парламента, им стал Мустафа Шентоп из правящей Партии справедливости и развития, передает агентство "Анадолу".

По данным агентства, в голосовании в Великом национальном собрании (парламенте) принимали участие 528 парламентариев. Оно проходило в три тура.

Прежний спикер Бинали Йылдырым ранее заявил, что покидает эту должность в связи с выдвижением на пост мэра Стамбула на выборах 31 марта.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СПИКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]