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Дальнее зарубежье 24.02.2019 17:30

Трамп доволен торговыми переговорами с КНР

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал продуктивными переговоры по торговле с Китаем.

"Вчера были очень продуктивные переговоры с Китаем по торговле. Продолжим сегодня!" - написал он в Twitter.

В последнее время Д.Трамп неоднократно заявлял о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле и говорил, что предстоящая сделка, если будет заключена, станет самой масштабной в истории. Также он отмечал близость своих отношений с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Д.Трамп по итогам состоявшихся в Вашингтоне 30-31 января торговых переговоров между делегациями США и Китая заявил, что надеется на то, что соглашение будет достигнуто до 1 марта. Также он заявлял, что при видимом прогрессе сроки заключения соглашения можно сдвинуть.

Он отмечал, что сделка должна быть заключена между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]