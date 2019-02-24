Трамп доволен торговыми переговорами с КНР

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал продуктивными переговоры по торговле с Китаем.

"Вчера были очень продуктивные переговоры с Китаем по торговле. Продолжим сегодня!" - написал он в Twitter.

В последнее время Д.Трамп неоднократно заявлял о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле и говорил, что предстоящая сделка, если будет заключена, станет самой масштабной в истории. Также он отмечал близость своих отношений с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Д.Трамп по итогам состоявшихся в Вашингтоне 30-31 января торговых переговоров между делегациями США и Китая заявил, что надеется на то, что соглашение будет достигнуто до 1 марта. Также он заявлял, что при видимом прогрессе сроки заключения соглашения можно сдвинуть.

Он отмечал, что сделка должна быть заключена между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.