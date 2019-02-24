Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.927 RUR   0.0259 GBR   2.2148 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Фев 11° 28 Фев

СНГ 24.02.2019 18:03

Госпитализированный режиссер Данелия находится в состоянии искусственной комы

Режиссер Георгий Данелия находится в реанимации с воспалением легких, врачи ввели его в искусственную кому, сообщила жена режиссёра.

"Георгий Николаевич находится в реанимации, с воспалением легких, ему стабилизировали дыхание. Врачи ввели Георгия Николаевича в искусственную медицинскую кому", - сообщила "Интерфаксу" супруга режиссёра в воскресенье.

Режиссёр, сценарист Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, а затем Высшие режиссёрские курсы (мастерская Михаила Калатозова). С 1959 года работал на "Мосфильме".

Большую популярность ему принесли фильмы "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!" и другие.

Г.Данелия награждён Орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, "Знаком почета", был отмечен наградами, упоминаниями кинофестивалей в Каннах, Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, сочинском "Кинотавре" и других. Является лауреатом премий "Золотой Орел", "Ника".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, РЕЖИССЕР, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


Похожие новости


В Москве задержан член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске в 1995 году - ФСБ Больше всего болельщиков на ЧМ-2018 прибудут из США, Китая и стран Латинской Америки Полиция заявляет, что общественный порядок в районе посольства Мьянмы в Москве не нарушается Легендарный Пеле запустил в Москве часы обратного отсчета за год до старта ЧМ-2018 На Красной площади проходит первомайское шествие Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]