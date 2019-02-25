Вьетнам сообщил о полной готовности к саммиту США-КНДР

Правительство Вьетнама сообщило, что оно полностью подготовилось ко второму саммиту президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, информирует южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

"Я рад сообщить вам, что подготовка во всех своих аспектах завершена", - приводит телеканал слова замглавы МИД Вьетнама Ли Хой Чуна.

По его словам, это было нелегкой задачей ввиду сжатых сроков для приготовлений.

"Безопасность будет обеспечена на высочайшем уровне", - отметил Ли Хой Трун.

В свою очередь министр информации и массовых коммуникаций Вьетнама Нгуен Мань Хунг сообщил, что на саммит в страну прибудут три тысячи журналистов из 40 стран мира, и все они могут рассчитывать на возглавляемое им министерство как на "члена своей семьи".

Саммит КНДР-США намечен на 27-28 февраля в столице Вьетнама.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу поездом отбыл из Пхеньяна в Ханой на второй северокорейско-американский саммит.

Власти Вьетнама были проинформированы о том, что в их стране планируется провести второй саммит США - КНДР 6 февраля, спустя два дня, 8 февраля было уточнено, что встреча лидеров состоится в Ханое.