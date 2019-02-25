Депутаты мажилиса Казахстана рассмотрят девять кандидатур на пост министров

Депутаты мажилиса парламента Казахстана (нижняя палата) в понедельник рассмотрят девять кандидатур министров нового правительства на заседаниях профильных комитетов, сообщил депутат Александр Суслов.

"Сегодня комитеты будут рассматривать своих министров, девять министров сегодня", - сказал А. Суслов после заседания мажилиса с участием президента страны в Астане в понедельник.

В составе правительства Казахстана входит 16 министерств и одно агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции.

В понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Аскара Мамина, который ранее было первым вице-премьером Казахстана.

Согласно Конституции, премьер-министр Казахстана в течение 10 дней со дня назначения вносит в мажилис парламента кандидатуры членов кабинета министров. Глава государства назначает членов правительства по представлению премьера, внесенному после консультаций с мажилисом парламента.