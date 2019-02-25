Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.026 GBR   2.2218 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 27 Фев 28 Фев

СНГ 25.02.2019 13:16

Депутаты мажилиса Казахстана рассмотрят девять кандидатур на пост министров

Депутаты мажилиса парламента Казахстана (нижняя палата) в понедельник рассмотрят девять кандидатур министров нового правительства на заседаниях профильных комитетов, сообщил депутат Александр Суслов.

"Сегодня комитеты будут рассматривать своих министров, девять министров сегодня", - сказал А. Суслов после заседания мажилиса с участием президента страны в Астане в понедельник.

В составе правительства Казахстана входит 16 министерств и одно агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции.

В понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Аскара Мамина, который ранее было первым вице-премьером Казахстана.

Согласно Конституции, премьер-министр Казахстана в течение 10 дней со дня назначения вносит в мажилис парламента кандидатуры членов кабинета министров. Глава государства назначает членов правительства по представлению премьера, внесенному после консультаций с мажилисом парламента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СОСТАВ, УТВЕРЖДЕНИЕ


Похожие новости


Назарбаев обвинил правительство Казахстана в использовании бюджетных средств не по назначению: за этим будет установлен контроль Назарбаев объявил о скорой отставке правительства Казахстана Президент Казахстана обвинил правительство в трусости из-за неспособности очистить экономику от банкротов Назарбаев назвал работу правительства Казахстана "аморфной" Президент Казахстана освободил от должности вице-премьера Тасмагамбетова Сформирован новый состав правительства Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]