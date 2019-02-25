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СНГ 25.02.2019 13:30

700 человек эвакуировали из двух московских судов после писем с угрозами взрыва

Полиция проверяет Мосгорсуд и Гагаринский суд Москвы на наличие взрывного устройства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского суда.

"В настоящее время эвакуированы сотрудники и посетители Московского городского и Гагаринского районного судов. В зданиях работают сотрудники полиции", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее данным, около 700 человек были эвакуированы из этих двух судов.

У.Солопова пояснила, что письмо с угрозой взрыва пришло на почту пресс-службы Мосгорсуда. Аналогичное послание также поступило на адрес Гагаринского суда.

По словам пресс-секретаря, в судах не рассматривалось каких-либо резонансных дел.

"Из резонансных дел сегодня только жалобы на аресты по делу Baring Vostok, но они назначены к рассмотрению после обеда", - сказала У.Солопова.

Между тем, источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что "в настоящее время полиция проверяет здания Мосгорсуда на Преображенском валу, Гагаринского районного суда на Донской улице и Коптевского районного суда на улице Зои и Александра Космодемьянских".

Комментариями правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

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Тэги: МОСКВА, СУДЫ, МИНИРОВАНИЕ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]