Суд выписал из квартиры бабушки старшую сестру Хачатурян

Бутырский суд Москвы удовлетворил иск бабушки сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, которая просила выписать старшую девушку - Крестину из квартиры.
"Решением суда исковые требования Лидии Хачатурян удовлетворены", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Ранее бабушка сестер - мать их отца - аналогичным образом добилась выписки из своей квартиры матери самих девушек, а также их старшего брата.
Адвокат К.Хачатурян - Алексей Липцер пояснял "Интерфаксу", что на условия применения меры пресечения в виде запрета определенных действий, избранной его подзащитной, судебное разбирательство не повлияет.
27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. В настоящее время им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд столицы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству Следственного комитета России освободил из-под стражи всех троих сестер Хачатурян, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.
По решению суда, девушкам запрещено покидать квартиры, где они будут жить, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также отдельно указал, что им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.
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