В новом правительстве Казахстана могут смениться около 10 министров - депутат

Новый состав правительства Казахстана может обновиться примерно наполовину, сообщил депутат мажилиса парламента (нижняя палата) Бейбут Мамраев.
"Глава государства сказал, что из 18 министров около 10 министров могут поменяться. Примерно наполовину (состав правительства - ИФ-К) может обновиться", - сказал Б.Мамраев журналистам после пленарного заседания с участием президента в Астане в понедельник.
В состав правительства Казахстана входит 16 министерств и одно агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, которые находятся в подчинении премьер-министра. МИД, МВД и Минобороны подчиняются напрямую главе государства.
Ранее в понедельник президент Казахстана подписал указ о назначении премьер-министром страны Аскара Мамина, который ранее был первым вице-премьером Казахстана.
Согласно Конституции, премьер-министр Казахстана в течение 10 дней со дня назначения вносит в мажилис парламента кандидатуры членов кабинета министров. Глава государства назначает членов правительства по представлению премьера после консультаций с мажилисом парламента.
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