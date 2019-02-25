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СНГ 25.02.2019 14:20

Лидеры прошедших в новый парламент Молдавии партий победили и в одномандатных округах

Лидеры четырех партий, которые прошли в новый парламент Молдавии по результатам выборов 24 февраля, одержали убедительные победы и в одномандатных округах, в которых они баллотировались, свидетельствуют предварительные результаты выборов, обнародованные ЦИК.

Согласно этим результатам, самый лучший результат получила председатель партии "Действие и солидарность", сопредседатель проевропейского блока ACUM Майя Санду. Она баллотировалось в округе для молдавской диаспоре в странах Европы, получив 80% голосов избирателей.

Председатель правящей в Молдавии Демократической партии, главный молдавский олигарх Влад Плахотнюк баллотировался по одномандатному округу в родном Ниспоренском районе. Он победил с результатом 72,36% голосов избирателей.

Председатель партии Шора, известный бизнесмен Илан Шор баллотировался по одномандатному округу в Оргеевском районе, где он является мэром третьего по величине города республики. Он одержал победу с результатом 59,22%.

Председатель партии социалистов Зинаида Гречанная выиграла выборы в ее родном Бричанском районе с результатом 46, 18%.

Чуть более 45% получил и премьер-министр Павел Филип в своем родном Страшенском районе. Он баллотировался от правящей Демократической партии.

В одном из 11 округов, созданных в Кишиневе, одержал победу и сопредседатель блока ACUM, председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе. Он получил 46,32%, опередив шестерых конкурентов, в том числе известного депутата от правящей Демократической партии Константина Цуцу.

Примечательно, что правящая Демпартия не выиграла ни в одном из 11 округов Кишинева, уступив правой и левой оппозиции. В столице Молдавии шесть мандатов получил блок ACUM, а пять - Партия социалистов.

На избирательном округе в России с большим отрывом победил кандидат от Партии социалистов Георгий Пара (55%), а в США и Канаде - представитель блока ACUM Думитру Алайба (57,29%).

Впервые выборы в парламент Молдавии прошли по смешанной избирательной системе - 51 депутат избраны по одномандатным округам, включая два округа для жителей Приднестровья и три округа для граждан Молдавии за рубежом. Еще 50 депутатов избраны по национальному избирательному округу. Выборы по округам проводились в один тур - победившим признан кандидат, получивший наибольшее количество голосов. Лидеры партий и другие кандидаты баллотировались как по округам, таки по партийным спискам. В случае победы они получат мандат в округе, а мандат по партийном списку получит следующий в списке кандидат.

Правящая Демократическая партия получает одну треть мест в парламенте - 34 из 101 мандата, пропрезидентская Партия социалистов - 31 мандат.

Правый блок ACUM, созданный из партии "Действие и солидарность" и "Платформы DA" получает 23 из 101 мандата.

В парламент проходит также Партия Шора с восьмью депутатами. Еще пять мандатов депутатов получили независимые кандидаты.

Таковы предварительные результаты выборов, после обработки 98,5% процентов протоколов выборов.

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