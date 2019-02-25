Трамп прибудет во Вьетнам во вторник вечером, позднее встретится с президентом страны - МИД

Президент США Дональд Трамп прилетит во Вьетнам во вторник вечером 26 февраля - накануне саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщают западные СМИ со ссылкой на МИД Вьетнама.

В среду утром Д.Трамп проведет встречу с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, также занимающим должность генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама.

Саммит КНДР-США намечен на 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу поездом отбыл из Пхеньяна в Ханой на второй северокорейско-американский саммит.

Поезд должен прибыть на китайско-вьетнамскую границу во вторник, преодолев за 60 часов расстояние в 4,5 тыс. км. Далее, как сообщают южнокорейские СМИ, планируется, что Ким Чен Ын проследует до Ханоя на автомашине.