Трамп прибудет во Вьетнам во вторник вечером, позднее встретится с президентом страны - МИД

Президент США Дональд Трамп прилетит во Вьетнам во вторник вечером 26 февраля - накануне саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщают западные СМИ со ссылкой на МИД Вьетнама.
В среду утром Д.Трамп проведет встречу с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, также занимающим должность генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама.
Саммит КНДР-США намечен на 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу поездом отбыл из Пхеньяна в Ханой на второй северокорейско-американский саммит.
Поезд должен прибыть на китайско-вьетнамскую границу во вторник, преодолев за 60 часов расстояние в 4,5 тыс. км. Далее, как сообщают южнокорейские СМИ, планируется, что Ким Чен Ын проследует до Ханоя на автомашине.
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