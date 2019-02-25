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25.02.2019 13:06

В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе

23 февраля 2019 года в школе № 11 города Сумгаита (директор Илаха Гасымлы) состоялся очередной тур ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.

В нем приняли участие учащиеся 7 – 8 классов из 45 учебных заведений города Сумгаита и Абшеронского района.

Организаторами Олимпиады являются Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Информационные партнеры - агентства «Интерфакс-Азербайджан» и «Sputnik Азербайджан».

К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, заведующая отделом образования города Сумгаита Арзу Ализаде, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

В проведении Олимпиады приняла участие координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина.

Учащиеся школы № 11 подготовили литературно-музыкальное представление на русском языке.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал в библиотеку школы учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском языке.

Очередные туры Олимпиады состоятся 28 февраля, 1 и 2 марта в городах Акстафе, Шамкире и Гяндже.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]