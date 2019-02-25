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Дальнее зарубежье 25.02.2019 14:40

Трамп до саммита США-КНДР встретится с президентом Вьетнама

Президент США Дональд Трамп прилетит во Вьетнам во вторник вечером - накануне саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщают западные СМИ со ссылкой на МИД Вьетнама.

В среду утром Д.Трамп проведет встречу с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, также занимающим должность генерального секретаря коммунистической партии Вьетнама.

Саммит КНДР-США намечен на 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу поездом отбыл из Пхеньяна в Ханой на второй северокорейско-американский саммит.

Поезд должен прибыть на китайско-вьетнамскую границу во вторник, преодолев за 60 часов расстояние в 4,5 тыс. км. Далее, как сообщают южнокорейские СМИ, планируется, что Ким Чен Ын проследует до Ханоя на автомашине.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЬЕТНАМ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]