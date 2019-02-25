Президент Алиев ожидает ускорения темпов роста ВВП Азербайджана в 2019 году

В Азербайджане в течение 2019 года будут проведены серьезные реформы для обеспечения экономического развития страны, заявил президент Ильхам Алиев.
«2017 год был для Азербайджана годом экономической стабильности. В 2018 году были проведены серьезные реформы. В течение 2019 года будут продолжены и углублены экономические реформы. Сегодня имеются благоприятные условия для углубления реформ», - заявил И.Алиев в понедельник на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам.
Президент отметил, что в январе текущего года рост ВВП составил около 3%. «Это самый высокий показатель за последние 2-3 года и это дает нам основание ожидать в течение 2019 года высоких темпов экономического роста», - отметил он.
И.Алиев подчеркнул, что рост ненефтяного промпроизводства в январе составил около 14%, что «является одним из самых высоких показателей в мире».
«Экономическая и макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильны. Курс национальной валюты также стабилен, инфляция на очень низком уровне. Это все показывает, что реформы дают хорошие результаты и серьезные реформы в течение 2019 года обеспечат условия для прогресса, улучшения благосостояния населения», - сказал президент.
В 2019 году правительство Азербайджана ожидает роста ВВП на 3,6%.
В 2018 году экономический рост составил 1,4%.
А.Азизов
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