Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал высокую оценку личным качествам своего киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Это очень приличный человек (С.Жээнбэков - ИФ). Бывает же так, что в нужное время и в нужном месте в самые сложные времена Господь посылает того человека, который очень нужен этому народу. Я очень надеюсь и убежден, что если вы сплотитесь вокруг этого человека, то вы очень многого можете достичь", - заявил А.Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с послом Киргизии в Белоруссии Кубанычбеком Омуралиевым.
Белорусского президента цитирует его пресс-служба.
А.Лукашенко также заверил посла, что двусторонние отношения Белоруссии с Киргизией будут развиваться, несмотря на "нюансы". "Вы ни в коем случае не должны сомневаться - при всяких там нюансах - Беларусь всегда для вас была и будет оставаться не просто партнером, а другом. Я очень рассчитываю, что аналогичную политику будет проводить и руководство Кыргызской Республики", - сказал он.
"Мы будем придерживаться доброй повестки дня в отношениях между Беларусью и Кыргызстаном, и любые ваши просьбы, предложения, замечания немедленно будут рассмотрены правительством и мною. Мы всегда отреагируем", - заверил А.Лукашенко.
В свою очередь посол Киргизии поблагодарил за возможность встречи. "Что касается нашего двустороннего сотрудничества, мы, действительно, в одном государстве жили, мы это помним, особенно наше поколение, мы и тяжелое прошли, в первую очередь Великую Отечественную войну", - отметил К.Омуралиев.
Посол также сообщил, что в конце текущего года может состояться обмен официальными визитами на высшем уровне. "Не за горами, скоро состоится официальный обмен визитами. Над этим работаем. Можно в конце года ожидать", - сказал К.Омуралиев.
Он также отметил, что в рамках работы интеграционных объединений президенты двух стран встретятся в июне во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
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