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СНГ 25.02.2019 15:21

Назарбаев предложил бывшего вице-премьера Казахстана Досаева на пост главы Нацбанка

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с просьбой к депутатам сената парламента (верхняя палата) назначить на должность председателя Нацбанка страны бывшего вице-премьера Ерболата Досаева.

"Глава государства предлагает нам кандидатуру председателя Национального банка Досаева Ерболата. Он показал себя за время своей службы как квалифицированный финансист. В соответствии со статьей 55 Конституции Казахстана я прошу дать согласие сената на назначение председателем Нацбанка Досаева Ерболата", - сказал глава администрации президента Казахстана Асет Исекешев, выступая на заседании сената в понедельник.

По словам главы администрации президента, Данияр Акишев, возглавлявший Нацбанк Казахстана до этого времени, подал в отставку.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЦБАНК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]