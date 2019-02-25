Назарбаев предложил бывшего вице-премьера Казахстана Досаева на пост главы Нацбанка

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с просьбой к депутатам сената парламента (верхняя палата) назначить на должность председателя Нацбанка страны бывшего вице-премьера Ерболата Досаева.

"Глава государства предлагает нам кандидатуру председателя Национального банка Досаева Ерболата. Он показал себя за время своей службы как квалифицированный финансист. В соответствии со статьей 55 Конституции Казахстана я прошу дать согласие сената на назначение председателем Нацбанка Досаева Ерболата", - сказал глава администрации президента Казахстана Асет Исекешев, выступая на заседании сената в понедельник.

По словам главы администрации президента, Данияр Акишев, возглавлявший Нацбанк Казахстана до этого времени, подал в отставку.