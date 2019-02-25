Президент Азербайджана пообещал решить проблемы граждан с кредитами

Правительство Азербайджана ведет работу над решением вопроса кредитных долгов населения, заявил президент Ильхам Алиев.

«В связи с решением вопроса проблемных кредитов населения создана рабочая группа, которая работает уже свыше двух месяцев. Нам нужно было провести необходимые исследования, и я надеюсь, что работа находится в завершающей стадии, и в ближайшем будущем данный вопрос найдет свое решение», - заявил И.Алиев в понедельник на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам.

Глава государства отметил, что вопрос проблемных кредитов вызывает беспокойство населения, поэтому, начиная с прошлого года, для решения данной проблемы ведется активная работа и готовится пакет предложений.

«Я знаю, что данный вопрос также обсуждается и в парламенте. Хочу отметить, что решение этой проблемы является не самой легкой задачей. Мы понимаем, что основной целью решения данного вопроса является улучшение благосостояния населения и сокращение финансовой нагрузки граждан. Этот шаг должен расцениваться как серьезная социальная инициатива», - сказал глава государства.

И.Алиев подчеркнул, что ряд государств уже давали обещания о том, что будут решать вопрос проблемных кредитов, но эти обещания не были выполнены.

«Наличие хороших намерений не является основным условием. Здесь важен грамотный анализ и выбор самого оптимального для населения варианта. Конечно, наличие достаточных финансовых возможностей также находится на переднем плане. Сегодня я просто хочу сделать анонс, что данный вопрос уже находится на завершающей стадии», - подчеркнул И. Алиев.

Как ранее сообщалось, в 2015 году в результате двух девальваций маната банковский сектор Азербайджана столкнулся с кризисом, так как клиенты банков не смогли обслуживать кредиты. Это привело к росту объема просроченных кредитов, необходимости их реструктуризации, повышению уровня долларизации по банковским кредитам и вкладам населения, роста убыточности. Кроме этого, банки столкнулись с необходимостью наращивания капитализации для покрытия резервов по кредитам.

По данным Центрального банка Азербайджана, объем просроченных кредитов на начало 2019 года составляет 1 млрд 585 млн манатов ($940 млн по текущему курсу) или 12,2% всех кредитов.

А.Мамедов