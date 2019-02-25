Бывший глава Enron Джеффри Скиллинг вышел из тюрьмы после 12 лет заключения

Бывший главный исполнительный директор американской энергетической корпорации Enron Джеффри Скиллинг вышел на свободу на прошлой неделе после того, как провел в тюремном заключении более 12 лет, сообщает The Wall Street Journal.

Он был приговорен к 24 годам и 4 месяцам лишения свободы за одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США, однако затем суд сократил срок заключения.

Дж.Скиллинг, которому сейчас 65 лет, в 2006 году был признан виновным по 19 пунктам обвинения, включая мошенничество, преступный сговор и использование инсайдерской информации на бирже.

Американский энергетический гигант был объявлен банкротом в декабре 2001 года после того, как накопил долги на сумму около $40 млрд. Его руководство скрывало этот факт - в частности, не фиксируя в бухгалтерии многие финансовые операции. Одновременно руководство приписывало компании несуществующие доходы и увеличивало личные гонорары.