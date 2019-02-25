Экс-депутат парламента Южной Кореи, ныне посол в РФ стал фигурантом уголовного дела о взятке - TV

Прокуратура Южной Кореи начала расследование по подозрению в получении взятки в отношении посла этой страны в России У Юн Гына, сообщает в понедельник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По его информации, прокуратура центрального округа Сеула начала проверку информации, согласно которой в 2009 году У Юн Гын получил в взятку в размере 1 млн вон ($8,9 тыс.) от бизнесмена по фамилии Чан.

Предполагается, что будучи депутатом парламента от правящей ныне Демократической партии, У Юн Гын получил взятку от бизнесмена за обещание устроить его родственника на работу в крупнейшую в Южной Корее сталелитейную компанию POSCO.

Предприниматель подал иск против У Юн Гына за возможное мошенничество и подкуп, так как его родственник не получил работу в POSCO.

По словам бизнесмена, У Юн Гын якобы вернул ему деньги в 2016 году, потому что боялся, что он может придать это дело огласке.