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Дальнее зарубежье 25.02.2019 15:42

Экс-депутат парламента Южной Кореи, ныне посол в РФ стал фигурантом уголовного дела о взятке - TV

Прокуратура Южной Кореи начала расследование по подозрению в получении взятки в отношении посла этой страны в России У Юн Гына, сообщает в понедельник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По его информации, прокуратура центрального округа Сеула начала проверку информации, согласно которой в 2009 году У Юн Гын получил в взятку в размере 1 млн вон ($8,9 тыс.) от бизнесмена по фамилии Чан.

Предполагается, что будучи депутатом парламента от правящей ныне Демократической партии, У Юн Гын получил взятку от бизнесмена за обещание устроить его родственника на работу в крупнейшую в Южной Корее сталелитейную компанию POSCO.

Предприниматель подал иск против У Юн Гына за возможное мошенничество и подкуп, так как его родственник не получил работу в POSCO.

По словам бизнесмена, У Юн Гын якобы вернул ему деньги в 2016 году, потому что боялся, что он может придать это дело огласке.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]