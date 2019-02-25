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СНГ 25.02.2019 13:42

Сенат Казахстана одобрил назначение бывшего вице-премьера Досаева главой Нацбанка

Сенат парламента Казахстана (верхняя палата) на пленарном заседании в понедельник одобрил назначение бывшего вице-премьера страны Ерболата Досаева на должность председателя Национального банка, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Выражаю благодарность за поддержку моей кандидатуры", - сказал Е.Досаев на заседании сената в понедельник после процедуры голосования.

Согласно Конституции, к исключительному ведению сената парламента относится дача согласия на назначение президентом председателя Национального банка.

В понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к сенату парламента с просьбой дать согласие на назначение Е.Досаева на должность председателя Нацбанка.

Ранее эту должность занимал Данияр Акишев.

По информации руководителя администрации президента Асета Исекешева, глава государства принял отставку Д.Акишева.

Согласно конституционному закону "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", президент для получения согласия сената на назначение на должность председателя Национального Банка вносит соответствующее письменное представление, на основании которого принимается решение о включении соответствующего вопроса в повестку дня ближайшего заседания палаты. Согласие сената на назначение президентом главы Нацбанка носит предварительный либо последующий характер.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЦБАНК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, СЕНАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]