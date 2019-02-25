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СНГ 25.02.2019 13:43

США пора уходить из Афганистана, заплатив "за разбитую посуду" - Кабулов

США пора покинуть Афганистан, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"Пора уходить, но это нужно сделать ответственно", - сказал З.Кабулов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Ответственный уход именно в том заключается, что кто-то должен платить за разбитую посуду", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, АФГАНИСТАН, УХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]