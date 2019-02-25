США пора покинуть Афганистан, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"Пора уходить, но это нужно сделать ответственно", - сказал З.Кабулов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Ответственный уход именно в том заключается, что кто-то должен платить за разбитую посуду", - добавил он.